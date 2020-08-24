السعودية اليوم / الأردن تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

سجلت الأردن 30 إصابة جديدة بفيروس

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنين قادمين من الخارج، و28 حالة محلية سجلت في عمّان والزرقاء، فيما سجلت حالتا وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14 حالة.

// انتهى //

19:29ت م

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عمّان 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسسجلت الأردن 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1639 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنين قادمين من الخارج، و28 حالة محلية سجلت في عمّان والزرقاء، فيما سجلت حالتا وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14 حالة.// انتهى //19:29ت م0187

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