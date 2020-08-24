السعودية اليوم / الجزائر تسجل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

سجلت الجزائر 398 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار بأنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1446 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 227 شخصاً المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 29369 حالة.

// انتهى //

19:29ت م

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الجزائر 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسسجلت الجزائر 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 41858 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأفاد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار بأنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1446 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 227 شخصاً المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 29369 حالة.// انتهى //19:29ت م0186

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