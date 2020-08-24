السعودية اليوم / الرئيس المصري يلتقي بالأمين العام لمنظمة السياحة العالمية



القاهرة ‪05‬ محرم 1442هـ الموافق‪24‬ أغسطس 2020 واس ‪ ‬

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بالأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولو ليكاشفيلي الذي يزور مصر حاليًا.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم أنه جرى خلال اللقاء بحث جهود المنظمة الحالية لإعادة حركة السياحة على مستوى العالم إلى سابق عهدها قبل انتشار جائحة

// انتهى //

19:25ت م

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القاهرة ‪05‬ محرم 1442هـ الموافق‪24‬ أغسطس 2020 واس ‪ ‬التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بالأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولو ليكاشفيلي الذي يزور مصر حاليًا.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم أنه جرى خلال اللقاء بحث جهود المنظمة الحالية لإعادة حركة السياحة على مستوى العالم إلى سابق عهدها قبل انتشار جائحة كورونا , إضافة إلى مناقشة محاور الإستراتيجية التي تنتهجها مصر لاستئناف الحركة السياحية وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية.// انتهى //19:25ت م0185

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