السعودية اليوم / وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تلتقي وزير الدفاع الإيطالي



بيروت 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

التقت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر اليوم في بيروت وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني.

وجرى خلال اللقاء تناول الأوضاع والتطورات في لبنان والمساعدات المقدمة من الحكومة الإيطالية.

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19:16ت م

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