السعودية اليوم / الإيسيسكو وبوركينا فاسو يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالات عمل المنظمة



الرباط 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط مع سفير بوركينا فاسو لدى المغرب زاكاليا كوتي سبل تطوير التعاون بين المنظمة وهذا البلد في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وموضوع تسجيل المواقع التاريخية في بوركينا فاسو على قائمة التراث في العالم الإسلامي.

واستعرض المدير العام للإيسيسكو أبرز ملامح رؤية المنظمة وإستراتيجية عملها الجديدة، القائمة على الاتصال الجيد مع الدول الأعضاء، والانفتاح أيضا على الدول غير الأعضاء وفتح الباب أمامها للانضمام إلى المنظمة بصفة مراقب.

من جانبه ثمن سفير بوركينا فاسو ما قامت به الإيسيسكو من أعمال خلال جائحة

// انتهى //

19:15ت م

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الرباط 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط مع سفير بوركينا فاسو لدى المغرب زاكاليا كوتي سبل تطوير التعاون بين المنظمة وهذا البلد في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وموضوع تسجيل المواقع التاريخية في بوركينا فاسو على قائمة التراث في العالم الإسلامي.واستعرض المدير العام للإيسيسكو أبرز ملامح رؤية المنظمة وإستراتيجية عملها الجديدة، القائمة على الاتصال الجيد مع الدول الأعضاء، والانفتاح أيضا على الدول غير الأعضاء وفتح الباب أمامها للانضمام إلى المنظمة بصفة مراقب.من جانبه ثمن سفير بوركينا فاسو ما قامت به الإيسيسكو من أعمال خلال جائحة كورونا ، وما قدمته من دعم لبلاده في مجال التربية، للمساهمة في استمرارية العملية التعليمية، وكذلك المساعدات التي قدمتها بالتعاون مع الجهات المانحة للمتضررين من الجائحة.// انتهى //19:15ت م0183

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