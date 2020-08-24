السعودية اليوم / مقتل عنصرين أمن خلال اشتباكات في نيجيريا



أبوجا 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

أعلنت السلطات النيجيرية اليوم، مقتل عنصرين من المخابرات خلال اشتباكات اندلعت مع عناصر مسلحة من حركة (بيافرا)، وهو حزب محظور جنوب شرق نيجيريا.

وأوضحت وكالة الأنباء النيجيرية أن إحدى الدوريات التابعة لجهاز المخابرات تعرضت للهجوم في مدينة إميني بمحافظة إينوجو جنوب شرق البلاد من قبل أعضاء حركة بيافرا.

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18:21ت م

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