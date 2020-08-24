السعودية اليوم / رئيس الوزراء المصري يلتقى بالأمين العام لمنظمة السياحة العالمية



القاهرة ‪05‬ محرم 1442هـ الموافق‪24‬ أغسطس 2020 واس ‪ ‬

التقى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم بالقاهرة، بالأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب ليكياشفيلي، الذي يزور مصر حاليا .

واستعرض اللقاء وضع الحركة السياحية في مصر منذ الفتح التدريجي، وآليات تطبيق الإجراءات الاحترازية في المطارات والفنادق والأماكن السياحية.

// انتهى //

18:11ت م

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