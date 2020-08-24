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تعرف على توقعات حالة الطقس غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء أن تشهد كل من حفر الباطن والأحساء أعلى درجات الحرارة حيث تسجل كل منهما 45 درجة مئوية.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا
كما توقعت الأرصاد أن تكون درجة الحرارة في مكة المكرمة 43 والمدينة المنورة 41 والرياض 44 وجدة 37.
أما عن أدنى درجات الحرارة فمن المتوقع أن تكون في الباحة والقريات حيث تسجلان 22 و 21 على التوالي.
حالة الطقس غدًا
وقالت الأرصاد إنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، قد تمتد إلى الباحة.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.
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