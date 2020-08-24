- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم البنوك السعودية تحذر من الاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
البنوك السعودية تحذر من الاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت البنوك السعودية من أساليب الاحتيال المالي الجديدة التي تستخدم أسلوب الهندسة الاجتماعية.
ما هي الهندسة الاجتماعية ؟
وقالت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية : المحتالون يستخدمون الهندسة الاجتماعية أو ما يُعرف بـ Social engineering وهي عبارة عن مجموعة من الأساليب والتقنيات التي يستخدمها المحتالون في إقناع ضحاياهم للإدلاء بمعلومات شخصية ومالية تمكنهم من تنفيذ عملياتهم الاحتيالية.
التأكد من جدية العروض
وشددت اللجنة على ضرورة التأكد من قانونية أي عروض استثمارية تصل للعميل عبر اتصال أو رسالة أو إعلان على شبكات الإنترنت، داعية إلى تجاهلها وعدم التعامل معها.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر البنوك السعودية تحذر من الاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.