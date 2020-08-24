البنوك السعودية تحذر من الاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية

2020-08-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حذرت البنوك السعودية من أساليب الاحتيال المالي الجديدة التي تستخدم أسلوب الهندسة الاجتماعية.

ما هي الهندسة الاجتماعية ؟

وقالت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية : المحتالون يستخدمون الهندسة الاجتماعية أو ما يُعرف بـ Social engineering وهي عبارة عن مجموعة من الأساليب والتقنيات التي يستخدمها المحتالون في إقناع ضحاياهم للإدلاء بمعلومات شخصية ومالية تمكنهم من تنفيذ عملياتهم الاحتيالية.

التأكد من جدية العروض

وشددت اللجنة على ضرورة التأكد من قانونية أي عروض استثمارية تصل للعميل عبر اتصال أو رسالة أو إعلان على شبكات الإنترنت، داعية إلى تجاهلها وعدم التعامل معها.

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