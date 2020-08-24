جامعة الأمير سطام تفتح باب القبول بدبلوم الأمن والسلامة

2020-08-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بدبلوم الأمن والسلامة الذي ينفذه معهد البحوث والخدمات الاستشارية بالتعاون مع كلية المجتمع في مقر الجامعة بمدينة السيح، وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).

أهداف دبلوم الأمن والسلامة

ويهدف دبلوم الأمن والسلامة في جامعة سطام إلى التعرف على مجموعة الإجراءات التي تؤدي لتوفير الحماية المهنية للعاملين بالمنشأة والحد من خطر الإصابة، والتعرف على متطلبات التوافق مع المعايير الدولية للأمن والسلامة العامة وتحديد المخاطر في بيئة العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب عليها، والإلمام بمعايير السلامة الدولية وتطبيقها حسب طبيعة المنشأة ومعرفة طرق تقييم وتجنب المخاطر.

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