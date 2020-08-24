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دعت الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى إجراء تحقيق فوري وشامل، في حوادث وقعت أثناء مظاهرة في طرابلس أمس، ما أدى إلى سقوط جرحى.
وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان أوردته "فرانس 24"، أن المظاهرة جوبهت بالقوة المفرطة من جانب أفراد الأمن ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين.
وتظاهر مساء أمس مئات الليبيين في طرابلس للتعبير عن غصبهم من تدهور الظروف المعيشية والفساد في بلاد تشهد نزاعات مسلحة منذ سنوات، قبل أن تفرّقهم قوات الأمن التي أطلقت النار في الهواء.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجالاً بلباس عسكري يوجهون أسلحتهم تجاه المتظاهرين في أحد شوارع العاصمة.
وذكر وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا في تغريدة أن "الأشخاص الذين ظهروا بمظهر رجال الأمن هم مجموعة خارجة عن القانون أطلقت النار".الأمم المتحدة حكومة الوفاق الوطني الليبية
24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 06:34 PM
أشارت إلى استخدام أفراد الأمن للقوة المفرطة
دعت الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى إجراء تحقيق فوري وشامل، في حوادث وقعت أثناء مظاهرة في طرابلس أمس، ما أدى إلى سقوط جرحى.
وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان أوردته "فرانس 24"، أن المظاهرة جوبهت بالقوة المفرطة من جانب أفراد الأمن ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين.
وتظاهر مساء أمس مئات الليبيين في طرابلس للتعبير عن غصبهم من تدهور الظروف المعيشية والفساد في بلاد تشهد نزاعات مسلحة منذ سنوات، قبل أن تفرّقهم قوات الأمن التي أطلقت النار في الهواء.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجالاً بلباس عسكري يوجهون أسلحتهم تجاه المتظاهرين في أحد شوارع العاصمة.
وذكر وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا في تغريدة أن "الأشخاص الذين ظهروا بمظهر رجال الأمن هم مجموعة خارجة عن القانون أطلقت النار".
، الأمم المتحدة تدعو إلى التحقيق الفوري في الاعتداء على المتظاهرين الليبيين ،
المصدر : الخليج 365
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