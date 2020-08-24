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أظهرت بيانات لوزارة السياحة التركية، اليوم (الاثنين)، أن عدد السياح الأجانب الوافدين على البلاد، انخفض بنسبة 85.9% على أساس سنوي في يوليو الماضي؛ ليبلغ 932 ألفًا و927 زائرًا؛ إذ قلصت إجراءات كبح انتشار فيروس كورونا توافد السياح.
وأوضحت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في الأشهر السبعة الأولى من العام 77.97% إلى 5.4 مليون؛ وفقًا لـ"رويترز".تركيا توافُد السياح
تراجُع توافُد السياح على تركيا بنسبة 85.9% في يوليوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-24
أظهرت بيانات لوزارة السياحة التركية، اليوم (الاثنين)، أن عدد السياح الأجانب الوافدين على البلاد، انخفض بنسبة 85.9% على أساس سنوي في يوليو الماضي؛ ليبلغ 932 ألفًا و927 زائرًا؛ إذ قلصت إجراءات كبح انتشار فيروس كورونا توافد السياح.
وأوضحت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في الأشهر السبعة الأولى من العام 77.97% إلى 5.4 مليون؛ وفقًا لـ"رويترز".
24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
03:07 PM
انخفاض أعدادهم في الأشهر الـ7 الأولى
أظهرت بيانات لوزارة السياحة التركية، اليوم (الاثنين)، أن عدد السياح الأجانب الوافدين على البلاد، انخفض بنسبة 85.9% على أساس سنوي في يوليو الماضي؛ ليبلغ 932 ألفًا و927 زائرًا؛ إذ قلصت إجراءات كبح انتشار فيروس كورونا توافد السياح.
وأوضحت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في الأشهر السبعة الأولى من العام 77.97% إلى 5.4 مليون؛ وفقًا لـ"رويترز".
، تراجُع توافُد السياح على تركيا بنسبة 85.9% في يوليو ،
المصدر : الخليج 365
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