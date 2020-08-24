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تشديد على تطبيق البرتوكولات الوقائية في المباريات.. وآليات لرصد المخالفات وضوابط لمعاقبة المخالفين

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محمد بن مسعود - الدمام - بعد ملاحظة عدم تقيد بعض اللاعبين

علمت "الخليج 365" أن وزارة ، وجّهت الاتحادات بالتأكيد مجددًا على جميع المشاركين في البطولات والمسابقات الرياضية، بالتقيد بالبروتوكولات الوقائية من فيروس .

جاء ذلك بعد ملاحظة عدم التزام عدد من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالبروتوكولات الوقائية.

ووجهت الوزارة الاتحادات الرياضية بوضع آليات لرصد المخالفات وضوابط تتضمن عقوبات للمخالفين.

يشار إلى أن التوجيهات جاءت إلحاقًا لتوجيهات سابقة من الوزارة، شدد فيها على أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية.وزارة الرياضة

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 06:16 PM

بعد ملاحظة عدم تقيد بعض اللاعبين

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تشديد على تطبيق البرتوكولات الوقائية في المباريات.. وآليات لرصد المخالفات وضوابط لمعاقبة المخالفين
عبدالله البرقاوي

علمت "الخليج 365" أن وزارة الرياضة، وجّهت الاتحادات الرياضية بالتأكيد مجددًا على جميع المشاركين في البطولات والمسابقات الرياضية، بالتقيد بالبروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد ملاحظة عدم التزام عدد من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالبروتوكولات الوقائية.

ووجهت الوزارة الاتحادات الرياضية بوضع آليات لرصد المخالفات وضوابط تتضمن عقوبات للمخالفين.

يشار إلى أن التوجيهات جاءت إلحاقًا لتوجيهات سابقة من الوزارة، شدد فيها على أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية.

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المصدر : الخليج 365

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