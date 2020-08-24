محمد بن مسعود - الدمام - بعد ملاحظة عدم تقيد بعض اللاعبين علمت "الخليج 365" أن وزارة الرياضة، وجّهت الاتحادات الرياضية بالتأكيد مجددًا على جميع المشاركين في البطولات والمسابقات الرياضية، بالتقيد بالبروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا. جاء ذلك بعد ملاحظة عدم التزام عدد من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالبروتوكولات الوقائية. ووجهت الوزارة الاتحادات الرياضية بوضع آليات لرصد المخالفات وضوابط تتضمن عقوبات للمخالفين. يشار إلى أن التوجيهات جاءت إلحاقًا لتوجيهات سابقة من الوزارة، شدد فيها على أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية.وزارة الرياضة

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 06:16 PM بعد ملاحظة عدم تقيد بعض اللاعبين Advertisements تشديد على تطبيق البرتوكولات الوقائية في المباريات.. وآليات لرصد المخالفات وضوابط لمعاقبة المخالفين تشديد على تطبيق البرتوكولات الوقائية في المباريات.. وآليات لرصد المخالفات وضوابط لمعاقبة المخالفين علمت "الخليج 365" أن وزارة الرياضة، وجّهت الاتحادات الرياضية بالتأكيد مجددًا على جميع المشاركين في البطولات والمسابقات الرياضية، بالتقيد بالبروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا. جاء ذلك بعد ملاحظة عدم التزام عدد من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالبروتوكولات الوقائية. ووجهت الوزارة الاتحادات الرياضية بوضع آليات لرصد المخالفات وضوابط تتضمن عقوبات للمخالفين. يشار إلى أن التوجيهات جاءت إلحاقًا لتوجيهات سابقة من الوزارة، شدد فيها على أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية. الكلمات المفتاحية

، تشديد على تطبيق البرتوكولات الوقائية في المباريات.. وآليات لرصد المخالفات وضوابط لمعاقبة المخالفين ،

المصدر : الخليج 365

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