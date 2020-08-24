وزير التعليم في رسائل SMS للمعلمين: بعودتكم تعود الحياة للعلم والمعرفة

2020-08-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أرسل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، برسائل نصية للمعلمين والمعلمات يهنئهم فيها بالعام الدراسي الجديد.

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وقال وزير التعليم في رسالته النصية: “زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات، بعودتكم تعود الحياة للعلم والمعرفة، فأهلًا بكم وعامًا دراسيًا ناجحًا بجهودكم”.

رسائل وزير التعليم التحفيزية

وفي وقت سابق وجه آل الشيخ رسالة مطولة للمعلمين قال فيها: “الزملاء والزميلات المعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني يسرني أن أرحب بعودتكم جميعا مع بداية عام دراسي جديد؛ بذلنا فيه جميعًا بتوجيه ودعم قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- جهودًا كبيرة لضمان استمرار الرحلة التعليمية عن بعد، رغم الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

قصة نجاح لمسيرة التعليم عن بعد

وأضاف وزير التعليم “لقد تغلبنا معًا على الظروف الطارئة لتعليق الدراسة حضورية العام الماضي، وكتبنا معًا قصة نجاح لمسيرة التعليم عن بعد، واليوم يجب أن نواصل العمل نحو المستقبل ونحن أكثر استعدادًا وتفاؤلًا وقدرة على تجاوز التحديات، والعمل بروح الفريق الواحد.

وتابع الوزير: ثقتنا فيكم كبيرة وأنتم تعدون إنسان هذا الوطن، وتساهمون في تكوينه، وأثبتت مواقفكم النبيلة وجهودكم المخلصة أنكم على قدر المسؤولية، وأكثر من ذلك محبتكم لهذا الوطن وقيادته وتحقيق رؤيته دافع أكبر للعطاء والتفاني. أتمنى لكم الصحة والعافية وعامة دراسية موفقة.

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