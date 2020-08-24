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صور.. الكلية التقنية بالأحساء تهيئ 1200 متدرب وفق الإجراءات الاحترازية
بالتزامن مع بداية العام التدريبي الجديد
متابعات الخليج 365 - واس
شرعت الكلية التقنية في محافظة الأحساء باستقبال 1200 متدرب في برنامج “تهيئة المتدرب الجديد”، وفق إجراءات احترازية ووقائية،حيث جرى تقسيم المتدربين على ثلاث مجموعات في اليوم الواحد، بواقع 100 متدرب لكل مجموعة؛ وذلك على مدى أربعة أيام.
استكمال العملية التدريبية
وأكد عميد الكلية سعد اليمني، حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على بذل المزيد من الجهد والعطاء لاستكمال العملية التدريبية لبناء جيل متسلح بالمهارة والمعرفة والابتكار ليسهم في نمو وازدهار الوطن الغالي، مشيراً إلى أهمية التعريف بحقوق المتدربين وواجباتهم وضرورة الالتزام بأنظمة الكلية والاستفادة من الإدارات الخدمية التي من شأنها تقديم وتذليل كل ما يواجهه المتدرب في حياته التدريبية.
فعاليات ومناشط الكلية التقنية
واستعرض مدير وحدة الخدمات الإرشادية محمد الحمام، الخدمات التي تقدمها وحدة الخدمات الإرشادية، والتهيئة النفسية، وبرامج وفعاليات ومناشط الكلية، والتعريف ببوابة التدرب الإلكتروني؛ وكيفية التسجيل في بوابة المتدربين، والتعليمات الإرشادية في السلامة المهنية، وأنظمة الإنذار والحريق، وأهمية السلامة للمتدرب داخل الكلية، إضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها الوحدة الصحية للمتدربين، والإرشادات الصحية العامة، واستمارة حصر رغبات المتدربين للمشاركة في أنشطة الكلية وتعبئتها وإرسالها إلكترونيا.
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