شكرا لقرائتكم إدراج أدوات دين حكومية في تداول بقيمة 500 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقًا لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (500,000,000) ريـال. تفاصيل تداول أدوات الدين الحكومي 1. زيادة في إصدار رقم 08-07-2020 (رمز تداول: 5301) بقيمة 100,000,000 ريال ليصل إلى 6,125,000,000 ريال.

2. زيادة في إصدار رقم 15-07-2020 (رمز تداول: 5303) بقيمة 400,000,000 ريال ليصل إلى 13,550,000,000 ريال. وأوضحت أنه سيتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الثلاثاء 25/08/2020م.

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