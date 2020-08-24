- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
تَفَقّد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مشروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه في المدينة المنورة.
ويقع المشروع على طريق الملك عبدالله في الدائري الثاني- طريق أبو بكر الصديق، ويوجد به عدة أقسام من ضمنها أقسام العيادات الخارجية، وأقسام غرفة التنويم، وأقسام التشخيص والعلاج، وأقسام المساعدة والدعم، بالإضافة إلى الأقسام الإدارية والخدمات.
ويتواجد في الموقع حدائق علاجية وحدائق خارجية، ومساحات طبية وعامة، ويتوقع إنهاء المشروع خلال 24 شهرًا.
أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز مستشفى الدكتور سليمان فقيه
24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 05:55 PM
يتوقع إنهاءه خلال 24 شهرًا من الآنشاهد.. أمير المدينة يتفقد مشروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه
تَفَقّد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مشروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه في المدينة المنورة.
ويقع المشروع على طريق الملك عبدالله في الدائري الثاني- طريق أبو بكر الصديق، ويوجد به عدة أقسام من ضمنها أقسام العيادات الخارجية، وأقسام غرفة التنويم، وأقسام التشخيص والعلاج، وأقسام المساعدة والدعم، بالإضافة إلى الأقسام الإدارية والخدمات.
ويتواجد في الموقع حدائق علاجية وحدائق خارجية، ومساحات طبية وعامة، ويتوقع إنهاء المشروع خلال 24 شهرًا.
، شاهد.. أمير المدينة يتفقد مشروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أمير المدينة يتفقد مشروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.