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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 8,364 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظتي البيضاء والضالع في الجمهورية اليمنية.
حيث جرى توزيع 4,614 كرتون تمور في مديريات البيضاء وقانية ووليد ربيع بمحافظة البيضاء، استفاد منها 4,614 أسرة، و3,750 كرتون تمور في مدينة الضالع وضواحيها، استفاد منها 3,750 أسرة.
يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 05:31 PM
في محافظتي البيضاء والضالع
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 8,364 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظتي البيضاء والضالع في الجمهورية اليمنية.
حيث جرى توزيع 4,614 كرتون تمور في مديريات البيضاء وقانية ووليد ربيع بمحافظة البيضاء، استفاد منها 4,614 أسرة، و3,750 كرتون تمور في مدينة الضالع وضواحيها، استفاد منها 3,750 أسرة.
يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
، إغاثي الملك يوزع 8,364 كرتون تمور للنازحين والمتضررين باليمن ،
المصدر : الخليج 365
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