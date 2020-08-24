، سلطنة عُمان: 84509 إجمالي إصابات كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمتعافون 78,912 بنسبة شفاء بلغت 93,3%

أعلنت وزارة الصحة اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة قد بلغت 84509 حالات، والوفيات 637 حالة، فيما بلغت حصيلة المتعافين 78,912 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 93,3%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ 37 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 406 حالات وإجمالي المنومين في العناية المركزة 149 حالة.سلطنة عُمان فيروس كورونا الجديد