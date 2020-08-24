الهالات السوداء حول العين انسيها من النهارده اسبابها وطريقة علاجها في البيت

تعتبر الهالات السوداء من أكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من السيدات، فيظن البعض أنه يمكن التخلص من هذه المشكلة من خلال التخلص من التعب والإرهاق والنوم لفترة طويلة ولكن انتشر في الآونة الأخيرة الكثير من الطرق التي تساعد في التخلص من هذه المشكلة وإليكم في السطور الآتية طريقة لإزالة الهالات السوداء تحت العينين.

نعلم ان مثل هذه العلامات التي ترتسم على وجوه السيدات من العلامات التي تسبب الحرج والضيق لدى النساء لذا وجب علينا تقديم يد العون لكم واطلاعكم على الطرق التي من خلالها يتم التحكم في اختفاء مثل هذه العلامات.

استخدام الحليب البارد لحل مشكلة الهالات السوداء

طريقة الحليب البارد :

يعتبر من أسرع الطرق التي تساعد في التخلص من هذه المشكلة وفي فترة وجيزة، فاللبن يحتوي على نسبة كبية من حمض اللاكتيك الذي يعمل على تنشيط حركة الدم في هذه المنطقة، فيعمل الحليب على التخلص من مشكلة التجاعيد أسفل منطقة العين.

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طريقة الاستخدام:

فقط ما عليكم هو وضع قطعة من الحليب البارد وتركه لمدة عشرة دقائق ثم يتم غسل المنطقة باستخدام المياه جيداً ويتم تكرار مثل هذه العمليه كل ٣ ايام بعد الاستيقاظ من النوم.

أهمية الخيار للحد من مشكلة الهالات السوداء:

يلعب الخيار دور كبير في التخلص من هذه المشكلة كما أنه يقلل من مشكلة الانتفاخ الذي يحدث تحت العين فيتم وضع شريحتين من الخيار تحت العينين وتركها لمدة نصف ساعة كل يوم ويتم غسل الوجه باستخدام المياه الباردة.

الشاي الأخضر للهالات السوداء:

يلعب الشاي الأخضر دور كبير في التخلص من هذه المشكلة وعلاجها بشكل نهائي فقط حيث يساعد شربه على امداد الجسم بالفيتامينات الهامة التي يتسبب نقصها بحدث الهالات السوداء تحت العين.