شكرا لمتابعة خبر عن كيفية قيام المستورد بالتقدم بطلب استرداد الرسوم الجمركية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، أنه يمكن للمستورد التقدم بطلب استرداد الرسوم الجمركية في حال استيفاءه للشروط المحددة، وذلك عبر منصة فسح.

وأوضحت هيئة الجمارك، أنه يتم بعد ذلك الدخول إلى خانة "الاستبعاد" وتحديد نوع الطلب:

- طلب استبعاد بناءً على إتلاف.

- طلب استبعاد بناءً على قرار إعفاء.

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- طلب استبعاد بناءً على استيفاء الرسوم بالزيادة.

- طلب استبعاد بناءً على إعادة تصدير.

- طلب استبعاد بناءً على مقاصة.

وأشارت الهيئة، إلى أن بعد ذلك إدخال معلومات البيان الجمركي، ومن بعدها إرفاق المستندات المطلوبة بحسب نوع الطلب.