شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية: مسار التطوير الوظيفي للتخصصات الهندسية سيكون جاهزًا الفترة القادمة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح المهندس غازي الشهراني، وكيل التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مسار التطوير الوظيفي للتخصصات الهندسية سيكون جاهزًا خلال الفترة القادمة. أوضح المهندس غازي الشهراني، وكيل التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مسار التطوير الوظيفي للتخصصات الهندسية سيكون جاهزًا خلال الفترة القادمة. وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سيكون هناك برامج تدريبية من هيئة المهندسين مدعومة من الموارد البشرية. وأعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أمس الأحد، عن صدور قرار بتوطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20%، ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 7 آلاف ريالًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموارد البشرية: مسار التطوير الوظيفي للتخصصات الهندسية سيكون جاهزًا الفترة القادمة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.