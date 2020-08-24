شكرا لمتابعة خبر عن النمر: 10% فقط من حالات الجلطة أصحابها معافون ورياضيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قال الدكتور خالد النمر إستشاري وأستاذ أمراض القلب والقسطرة، بأنه يمكن يصاب شخص معافى ورياضي بجلطة القلب ولكن بنسبة ضعيفة للغاية . قال الدكتور خالد النمر إستشاري وأستاذ أمراض القلب والقسطرة، بأنه يمكن يصاب شخص معافى ورياضي بجلطة القلب ولكن بنسبة ضعيفة للغاية . وكان تساؤل ورد إلى الدكتور خالد النمر جاء فيه "هل ممكن تصيب جلطة القلب واحد ماعنده لاسكر ولا ضغط ولاكسترول ولايدخن ورياضي والله صحي ولاعنده تاريخ عائلي؟. وأجاب النمر بأن هذة الحالة نادرة الحدوث وتصل إلى 10% من مجموع الجلطات فقط، وأن 90% لديهم على الأقل عامل واحد من العوامل المذكورة في سؤالك.

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