شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مكافحة المخدرات: الكبتاجون يدمر الخلايا العصبية ويسبب نزيف بالمخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت اللجنة الوطنية للمخدرات من المنتج الدوائي الكبتاجون وهو مادة كيميائية تتبع مجموعة الإمفيتامينات تدمر الخلايا العصبية بالمخ وتسبب الإصابة في السكتة القلبية.
وأوضحت اللجنة بأن الكبتاجون منتج دوائي سرعان ما تم إكتشاف خطورته على الجسم والعقل، وتم منعه بعد أن أدرجته الصحة العالمية كأكثر المواد تأثيرا على العقل.
ويسبب الكباتجون أضرار كبيرة منها الهلاوس السمعية والبصرية ، ونزيف المخ، ويدمر الأوعية الدموية والكبد، وقرحة المعدة، وانفصام الشخصية، ومن علامات تعاطيه شحوب الوجه ورعشة اليدين وسقوط الأسنان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مكافحة المخدرات: الكبتاجون يدمر الخلايا العصبية ويسبب نزيف بالمخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.