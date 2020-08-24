شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مكافحة المخدرات: الكبتاجون يدمر الخلايا العصبية ويسبب نزيف بالمخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت اللجنة الوطنية للمخدرات من المنتج الدوائي الكبتاجون وهو مادة كيميائية تتبع مجموعة الإمفيتامينات تدمر الخلايا العصبية بالمخ وتسبب الإصابة في السكتة القلبية.

وأوضحت اللجنة بأن الكبتاجون منتج دوائي سرعان ما تم إكتشاف خطورته على الجسم والعقل، وتم منعه بعد أن أدرجته الصحة العالمية كأكثر المواد تأثيرا على العقل.

ويسبب الكباتجون أضرار كبيرة منها الهلاوس السمعية والبصرية ، ونزيف المخ، ويدمر الأوعية الدموية والكبد، وقرحة المعدة، وانفصام الشخصية، ومن علامات تعاطيه شحوب الوجه ورعشة اليدين وسقوط الأسنان.