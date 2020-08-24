شكرا لمتابعة خبر عن مكة تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة؛ حيث تم تسجيل 84 حالة إصابة جديدة بها.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 1175 حالة إصابة جديدة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 308,654 حالة، فيما تم تسجيل 2745 حالة تعافي جديدة، و42 حالة وفاة.