شكرا لمتابعة خبر عن المدارس الأهلية تلجأ للعقود المرنة لدفع أجور المعلمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): لجأت بعض المدارس الأهلية للعقود المرنة كوسيلة تمكنها من مواجهة أزمة انخفاض الإيرادات الذى نتج عن تحول كثير من الطلاب للمدارس الحكومية. لجأت بعض المدارس الأهلية للعقود المرنة كوسيلة تمكنها من مواجهة أزمة انخفاض الإيرادات الذى نتج عن تحول كثير من الطلاب للمدارس الحكومية. وأوضحت مصادر، وفقا لصحيفة مكة، أن العقود المرنة تمكن المدارس من دفع أجور المعلمين بالساعة. وأكد إبراهيم الصيخان، عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية، أن أغلب المدارس الأهلية خفضت مؤخراً رسموها بنسب تصل إلى 50%، متوقعا أن يسفر اتجاه الطلاب للمدارس الحكومية بعيداً عن الأهلية عن مشكلة عند عودة الطلاب للحضور.

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