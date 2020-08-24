"توكلنا" يُنقذ حياة 6752 شخصا من الإصابة بكورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكن تطبيق توكلنا، خلال 3 أسابيع من تحقيق العديد النتائج الإيجابية، كان في مقدمتها تأمين سلامة ما يزيد على 1000 تجمع حكومي تجاري وخاص من انتقال عدوي تمكن تطبيق توكلنا، خلال 3 أسابيع من تحقيق العديد النتائج الإيجابية، كان في مقدمتها تأمين سلامة ما يزيد على 1000 تجمع حكومي تجاري وخاص من انتقال عدوي كورونا بين الحاضرين، في ظل مشاركة 6752 شخصا من الجنسين. وتكمن فكرة "تصريح تجمع" بالتأكد من سلامة الحضور والمشاركين قبل إدخالهم إلى مقار التجمعات من خلال مسح رمز الـQR عبر هواتفهم الذكية لتحديد وضعهم الصحي في تطبيق توكلنا. وأسهمت هذه الإجراءات الاحترازية التي أتاحها تطبيق توكلنا من خلال منظومة (الوضع الحذر) في تجنيب انتقال عدوى كورونا لـ6752 شخصًا وبالتالي تأمين سلامة أسرهم وعائلاتهم، حيث تم منع 12 شخصًا ما بين مخالط ومصاب بالفيروس من الدخول إلى مقار تلك التجمعات.

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