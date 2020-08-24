شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق محطة وقود جزئيًا في الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): أغلقت الفرق الرقابية ببلدية وسط الدمام، محطة للوقود إغلاقآ جزئيآ 50٪؛ لمخالفتها اشتراطات برنامج تطوير وتأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة. أغلقت الفرق الرقابية ببلدية وسط الدمام، محطة للوقود إغلاقآ جزئيآ 50٪؛ لمخالفتها اشتراطات برنامج تطوير وتأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة. وكان قد تم إغلاق منشأتين غذائيتين وذلك بعد رصد عدد من المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافه العامة وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وعدم التقيد بالإجراءات الإحترازية المنصوص عليها.

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