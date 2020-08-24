شكرا لمتابعة خبر عن 7 حقوق لعمال الخدمة المنزلية على صاحب العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، حقوق عمال الخدمة المنزلية على صاحب العمل.

وتضمنت حقوقهم:

• ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة، بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافا جوهرية عن عمله الأصلي.

• ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية.

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• أن يدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان - كتابة - على خلاف ذلك.

• أن يدفع الأجر ومستحقاته نقدا أو بشيك، ويوثق ذلك كتابة، ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد.

• أن يوفر سكنآ مناسبة لعامل الخدمة المنزلية.

• أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يوميا.

• ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية، أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.