شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاحنات مخالفة لمسارتها المحددة على طريق هروب – صبيا بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): وثق مواطن مقطع فيديو لمخالفات عدد من الشاحنات لمساراتها المحددة على طريق هروب - صبيا وثق مواطن مقطع فيديو لمخالفات عدد من الشاحنات لمساراتها المحددة على طريق هروب - صبيا وأظهر مقطع الفيديو الشاحنات العملاقة التي تسير بسرعة متجاوزة مساراتها التي حددت لها على طريق هروب - صبيا بمنطقة جازان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاحنات مخالفة لمسارتها المحددة على طريق هروب – صبيا بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.