شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أسواق مكة القديمة في منزل مواطنة حرفية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قرّرت مواطنة حرفية، تحويل منزلها إلى موقع لصناعة مجسمات التراث الحجازي الأصيل، إذ تقوم بتصميم الحارات الحجازية المصغرة بأدق تفاصيلها.

وأوضحت المواطنة خلود أبو العلا، أنها تُنفذ تلك المجسمات بجهدها الشخصي، مشيرة إلى أن الأمر بدأ منذ 15 عامًا حيث كانت في مهرجان الجنادرية ولاقت تصميماتها إعجابًا شديدًا.

وأفادت بأن أعمالها القديمة تتضمن " مجسم عادات الحجاز في الزمن الجميل، مثل الملكة الشهري مع المعاشر، والبواخر، ولعب المزمار، وكذلك مركاز العمدة، وبرزة المطوف، وبازان الموية، والمدرسة الصولتية " .

وتابعت أن آخر عمل أنجزته كان بعنوان (سوق المُدعى والجودرية)، موضحة وفقًا لـ "العربية"، أنها أنتجت كذلك مجسماً عن حنة العروس "الغمرة"، وزي السيدة الحجازية.

وأشارت إلى أنها تسعى إلى افتتاح متجر يضم أعمال صنعتي اليدوية والحرفية لتسويقها على الحجاج والمعتمرين، تحت هوية صنع في مكة.

Advertisements