بيان من وزارة الصحة حول نسبة إصابات كورونا الجديدة بين الذكور الإناث

أعلنت وزارة الصحة أن الحالات المسجلة اليوم الإثنين بفيروس كورونا وعددها 1175 حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 44% والذكور 56%، مشيرة إلى أنه تم إجراء (58535) فحصًا مخبريًا جديدًا، ليبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4,733,485) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ لأنه أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.

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ويمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتسآب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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