أخبار السعودية اليوم.. «المرور» يكشف الإجراء النظامي في حالة قيادة سيارة الوالد.. وتوضيحات من «أبشر» حول تأشيرات العمالة المنزلية

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبارالسعودية، اليوم الاثنين؛ حيث أوضح المرور السعودي الإجراء النظامي المطلوب من قائد المركبة في حالة قيادته لسيارة والده لتجنب المخالفات، فيما قامت شرطة مكة المكرمة بضبط مواطنين في العقد الثالث من العمر؛ وذلك لتورطهما في ارتكاب سلسلة من جرائم السرقة، وإلى التفاصيل:

«الصحة» تكشف العلاقة بين جفاف الحلق والإصابة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة أنه لا يمكن الاعتماد على أن جفاف الحلق له علاقة بالإصابة بفيروس كورنا، مشيرة إلى أن هناك عدة أسباب له، موضحة أن جفاف الحلق قد يحدث نتيجة لأسباب أخرى منها التهابات البلعوم بشكل عام وجفاف الهواء أو الجفافوارتجاع المريئ أو الحساسية وفتح الفم أثناء النوم والتدخين.

وزارة الصحة: اكتشاف التعافي من كورونا لا يتطلب فحصا مخبريًا

أكدت وزارة الصحة، أن اكتشاف التعافي من فيروس كورونا المستجد، لا يتطلَّب فحصًا مخبريًا، موضحة أنه لإثبات التعافي من فيروس كورونا يجب إنهاء 10 أيام من العزل المنزلي بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود أعراض (الحرارة – الكحة- ضيق تنفس) آخر 3 أيام.

«المرور» يوضح الإجراء النظامي المطلوب في حالة قيادة سيارة الوالد

أوضح المرور السعودي الإجراء النظامي المطلوب من قائد المركبة في حالة قيادته لسيارة والده لتجنب المخالفات، موضحًا أنه في حال كانت السيارة باسم الوالد، فعليه إجراء تفويض للابن لحمايته من تسجيل المخالفات، وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بالسيارة.

وبموجب المادة 17 من لائحة المرور، لا يجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها؛ إلا بموجب تفويض، وفقًا للإجراءات التي تحدِّدها اللائحة، ولمالك المركبة تفويض الغير بقيادتها بشرط أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول ومؤمّن عليها، وخلو سجل المفوض والمركبة من أي قيود تمنع إجراءات التفويض.

بـ 6 خطوات.. تعرَّف على استعادة البيانات في نظام نور للاستفادة من منصة مدرستي

حددت وزارة التعليم خطوات استعادة بيانات نظام نور؛ وتضمنت الخطوات الدخول على موقع نور، ثم الضغط على كلمة استعادة كلمة السر أو اسم المستخدم ثم إدخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني المُسجّل في صفحة البيانات الخاصة بك في النظام والذي سبق التسجيل به ثم إدخال رمز التحقق الموجود في الأسفل والضغط على كلمة إرسال وأخيرًا الانتقال إلى البريد الإلكتروني المسجل والضغط على رابط التفعيل في الرسالة التي وصلت من نظام نور.

تعرّف على الخطوات والشروط.. «الجوازات»: السماح بدخول المواطنين وأفراد أسرهم غير السعوديين والعمالة المنزلية

أتاحت المديرية العامة للجوازات، السماح بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين «أزواجهن، وزوجاتهم، وأبنائهم، وبناتهم» والعمالة المنزلية المقيمة في المملكة المرافقة لهم، الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرة، مشيرة إلى أن هذا يأتي إنفاذاً للتوجيهات الكريمة القاضية بذلك، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة.

3 إيضاحات من «أبشر» حول تأشيرات العمالة المنزلية وتجديد الإقامة والخروج النهائي

جدَّدت منصة أبشر، التذكير بعدة ضوابط متعلقة بتأشيرات الخروج والعودة للعمالة المنزلية، وتجديد الإقامة وتأشيرة الخروج النهائي لأفراد الأسرة، موضحة أنه في حالة اصدار تأشيرة خروج وعودة لعاملة منزلية وانتهائها لعدم استخدامها يجب سداد الغرامة المالية؛ لعدم استخدام التأشيرة الأولى ودفع رسوم جديدة لإصدار تأشيرة أخرى.

متى يتم صرف معاش التقاعد وما شروط الاستحقاق لأسرة المشترك؟.. التأمينات الاجتماعية تُجيب

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موعد استحقاق المشترك صرف معاش التقاعد، وكذلك الشروط اللازمة الواجب توافرها في مستحق المعاش، مشيرة إلى أنه يستحق المشترك صرف معاش التقاعد عند توافر مدة لا تقل عن ٦٠ شهرًا مع إضافة المدة المكملة لـ١٢٠ شهرًا وبلوغ سن الستين أو تجاوزها والتوقف عن العمل.

صندوق التنمية العقارية: 4 إجراءات لتجنب تعليق الدعم

جدد صندوق التنمية العقارية، تذكيره بأربعة إجراءات على المستفيد الالتزام بها تجنبًا لتعليق الدعم، كما أوضح نه تجنبًا لتعليق الدعم حسب الأنطمة المحددة يجب على المستفيد التالي:

ـ سداد الأقساط بشكل كامل

ـ السداد بشكل جزئي لا يعطي للمستفيد الأحقية بالدعم

ـ الالتزام الشهري والغير منقطع في السداد الشهري

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ـ التأكد من صحة بيانات رقم الحساب البنكي للمستفيد «الآيبان»

مُحذرًا أولياء الأمور.. الأمن السيبراني يوضح طرق اختلاس الأرصدة البنكية باسم «التعليم عن بُعد»

حذّر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أولياء الأمور والطلبة من عمليات اختلاس تتم عن طريق استغلال «التعليم عن بُعد»، بيّن من خلاله عمليات الاختلاس تتم عن طريق أربع خطوات، هي:

ـ يتصل المهاجم بالأم هاتفيًا منتحلًا شخصية مسؤول عن نظام التعلم عن بُعد.

ـ يطلب من الأم معلومات البطاقة البنكيّة بهدف تفعيل حسابات الأبناء في النظام.

ـ يتم إرسال رسالة نصيّة برقم تحقق لجهاز الأم.

ـ يطلب المهاجم الرسالة، وبعد حصوله عليها يتم الخصم بشكل مباشر من الحساب البنكي.

بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم اشتراط العربون عند الشراء وعدم رده

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حكم اشتراط العربون عند الشراء وعدم رده في حال العدول عن الصفقة، مضيفًا أنه إذا لم يتم البيع يذهب العربون على المشترى ويكون من نصيب البائع، وهذه هي فائدة العربون.

تعرف على شروط التمويل.. بنك التنمية الاجتماعية يرفع الحد الأعلى لراتب المستفيد على هذه المنتجات

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، قبل ساعات، تحديثًا للقروض الاجتماعية، تضمنت رفع الحد الأعلى لراتب المقترض من 10 آلاف ريال إلى 12500 ريال، موضحًا أن الأشخاص المشمولين بأحكام هذه اللائحة، هم كل شخص لا يتجاوز دخله الشهري (12.500) ريال.

تخصصا بسرقة أجهزة المحاسبة.. ضبط مواطنين تورطا في ارتكاب 6 جرائم

قامت شرطة مكة المكرمة بضبط مواطنين في العقد الثالث من العمر؛ وذلك لتورطهما في ارتكاب سلسلة من جرائم السرقة، وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة، تمكنت من القبض على مواطنين اثنين في العقد الثالث من العمر.

«الحيزان» يتوقع خريطة الانخفاض المرتقب بدرجات الحرارة

توقَّع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، أن تشهد المملكة اليوم الإثنين، انخفاضًا بدرجات الحرارة شمالًا وعلى المرتفعات ساعات الليل والفجر والصباح الباكر مع ميل للبرودة شمالًا، بينما تكون درجات الحرارة حارة وسط النهار، مرتفعة على وسط المملكة وشرقها، ووفق الباحث في علوم الطقس، سيشمل الغطاء السحابي عاليًا المتسع «وسط النهار» منطقة مكة المكرمة والرياض والمرتفعات وجنوب المنطقة الشرقية والربع الخالي، يتخلله سحب متوسطة شمال وغرب وجنوب منطقة الرياض.

الجهني: موجات حارة متتالية الفترة المقبلة.. ولا علاقة لدخول «سهيل» بتحسن الجو

توقع الباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية «تسميات»، الدكتور زياد الجهني، أجواء حارة مع دخول «سهيل»، متوقعًا استمرار الموجات الحارة المتتالية خلال الفترة المقبلة تتصاعد معها الامطار على جنوب وغرب المملكة، مشيرًا إلى أن معظم ما يُقال عن سهيل حاليًّا غير مضبوط.

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