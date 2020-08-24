متى يتم صرف معاش التقاعد وما شروط الاستحقاق لأسرة المشترك؟.. التأمينات الاجتماعية تُجيب

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موعد استحقاق المشترك صرف معاش التقاعد، وكذلك الشروط اللازمة الواجب توافرها في مستحق المعاش.

وكتبت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة تويتر: يستحق المشترك صرف معاش التقاعد عند توافر مدة لا تقل عن ٦٠ شهرًا مع إضافة المدة المكملة لـ١٢٠ شهرًا وبلوغ سن الستين أو تجاوزها والتوقف عن العمل.

استحقاق عائلة المشترك للمعاش

وكشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن الحالات التي تستحق فيها عائلة المشترك أو أحد أفرادها صرف معاش المشترك، وذلك في إحدى هذه الحالات:

- إذا توفى مشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة المدة الاعتبارية لـ(120) شهرًا.

- إذا توفي صاحب معاش التقاعد/العجز/العائدة.

- إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل أو توفي صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم.

- إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

وأوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن المستحقين لمعاش المشترك من أفراد العائلة، وهم:

- أرملة المشترك المتوفى: وهي الزوجة أو الزوجات وقت الوفاة، وتأخذ حكمها، المطلقة رجعيًا إذا وقعت وفاة المشترك خلال عدة هذا الطلاق

- أرمل المشتركة المتوفاة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة إذا كان عاجزًا عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.

- أبناء المشترك المتوفي الذكور الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة حتى يكملوا هذه السن، ويُمدد إلى سن (26) سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن الكسب؛ بسبب مرض مزمن أو عاهة.

- بنات المشترك المتوفي أيًّا كان عمرهن وحتى تاريخ زواجهن.

- أب وأم المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بشرط أن يكون الأب عاجزًا عن الكسب، ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة ابنه ولا يعمل.

شروط الأبناء والبنات

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- أخوة وأخوات المشترك المتوفي الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات، ويشمل الأخوات الشقيقات وغير الشقيقات.

- جد وجدة المشترك المتوفي من ناحية الأب ومن ناحية الأم اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأب والأم.

- يثبت العجز بقرار من اللجنة الطبية المختصة بمكتب التأمينات المقدم إليه الطلب.

المستندات اللازمة لصرف المعاش للمشترك

وحددت المؤسسة العامة للتأمينات المستندات اللازمة الواجب توافرها والتي يجب على المشترك تقديمها لاستحقاق صرف المعاش، مشيرة إلى أن هذه المستندات تتمثل في :

- النموذج رقم 30/المعاشات، يُوزع بالمجان من مكاتب المؤسسة في حالات (التقاعد-العجز غير المهني- تعويض الدفعة الواحدة(.

- صورة من الهوية الوطنية وصورة من دفتر العائلة في حال وجود معالين

ـ التعهد بعدم العودة للعمل لحالات التقاعد المبكر.

- تزويد المؤسسة برقم الحساب البنكي الذي يرغب تحويل المعاش إليه.

- صورة الوكالة في حالة الرغبة في الصرف للوكيل تنص على استلام المستحقات التأمينية، لم يمضِ عليها أكثر من ثلاث سنوات.

- كما يلتزم المشترك بتقديم نموذج (الإقرارالسنوي) في المواعيد التي تحددها المؤسسة له.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات أنه يتم تطبيق فرع المعاشات بصورة إلزامية على السعوديين فقط، ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر، يدفع صاحب العمل نسبة (9%) ويدفع المشترك نسبة (9%). ويصرف المعاش في حالات التقاعد، والعجز، والوفاة.

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