وزارة الصحة: تعافي 2745 حالة جديدة من كورونا.. وتسجيل 1175 إصابة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تعافي 2745 شخصًا من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 282888 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1175 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الإصابات إلى 308654 حالة، كما تم تسجيل 42 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3691 حالة.

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