صندوق التنمية العقارية: 4 إجراءات لتجنب تعليق الدعم

تشمل التأكد من رقم الحساب البنكي..

جدد صندوق التنمية العقارية، تذكيره بأربعة إجراءات على المستفيد الالتزام بها تجنبًا لتعليق الدعم. وذكر الصندوق –عبر حسابه على تويتر- أنه تجنبًا لتعليق الدعم حسب الأنطمة المحددة يجب على المستفيد التالي: 1 ـ سداد الأقساط بشكل كامل. 2 ـ السداد بشكل جزئي لا يعطي للمستفيد الأحقية بالدعم. Advertisements 3 ـ الالتزام الشهري والغير منقطع في السداد الشهري. 4 ـ التأكد من صحة بيانات رقم الحساب البنكي للمستفيد «الآيبان». اقرأ أيضًا: «التنمية العقارية» يوضح تفاصيل تعليق الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني «الصندوق العقاري»: تقديم قروض مدعومة لـ291 ألف أسرة خلال 3 سنوات

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