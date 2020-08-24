إغلاق 3 محلات لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية

نفّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد، أنه تم وقوف مراقبي قسم المواد الغذائية بالبلدية على 25 محلًا للتأكد من إلتزامها بالتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية، منوهًا إلى رصد 7 محلات مخالفة لعدم التزامها بالتدابير الوقائية، وإغلاق 3 محلات لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية؛ حيث تم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والمخالفات.

وأكَّد عيد، على ضرورة التزام المنشآت الغذائية بالإجراءات الإحترازية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة من المنشآت الغذائية في حال وجودها.