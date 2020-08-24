«ساما» تعتمد أول منتج تأميني لتغطية أخطار طائرات الدرونز

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اعتماد طرح أول منتج تأميني لتغطية أخطار طائرات «الدرونز».

وأوضحت (ساما)، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنها وافقت على اعتماد طرح أول منتج تأميني؛ لتغطية أخطار الطائرات دون طيار «الدرونز» في سوق التأمين السعودية.

وأشارت إلى أن هذا المنتج يغطي طائرات الدرونز المرخصة من الجهات الرسمية للاستخدام في عمليات المسح الجوي وأنظمة المعلومات الجغرافية للأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية المتصلة بها، أو المستخدمة في عمليات فحص أبراج الاتصالات وخطوط الطاقة والمنشآت الصناعية والطاقة المتجددة لأغراض الاختبارات والتحاليل التقنية، أو المستخدمة لأغراض التصوير الجوي في الأماكن المصرح بها لذلك.

وألمحت (ساما) إلى أن هذ الخطوة تأتي استمرارًا لعمل مؤسسة النقد على تطوير قطاع التأمين من خلال تنوع المنتجات التأمينية وتوفيرها حسب احتياجات السوق السعودية وعملاء شركات التأمين، ولمواكبة التطورات في جميع المجالات بما يدعم استقرار التعاملات، وحفظ الحقوق المدنية، وتنوع أدوات إدارة المخاطر، كما يأتي ذلك تماشيًّا مع رؤية المملكة 2030.

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