السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يستقبل مدير التعليم بالمنطقة



تبوك 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم, مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري.

واطلع سموه خلال الاستقبال على تقرير مفصل عن خطة الإدارة للعام الدراسي الجديد بتوفير منصات التعليم عن بُعد.

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية التكامل بين الإدارة والمدرسة ومنظومة التعليم عن بعد والحرص على توفير البيئة التقنية والتفاعلية ليكون التعليم مرتكزات سلوكية تعزز بناء الطلاب ليسهموا مستقبلاً في البناء والنماء, مشيدا بدور وزارة التعليم في توفير منصات عن بُعد بكفاءة وفعالية عالية.

ونوه الأمير فهد بن سلطان بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- , معربا عن شكره لمدير التعليم على جهود الإدارة في التهيئة لبدء العام الدراسي الجديد, متمنيا سموه للكادر التعليمي والطلاب والطالبات والأسر الكريمة المزيد من التوفيق والنجاح.

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16:35ت م

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