السعودية اليوم / صحة عُمان: 84509 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا



مسقط 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس

حصيلة المتعافين 78912 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر93%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ 37 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 406 حالات وإجمالي المنومين في العناية المركزة 149 حالة.

// انتهى //

16:33ت م

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مسقط 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة قد بلغت 84509 حالات، والوفيات 637 حالة، فيما بلغتحصيلة المتعافين 78912 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر93%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ 37 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 406 حالات وإجمالي المنومين في العناية المركزة 149 حالة.// انتهى //16:33ت م0150

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