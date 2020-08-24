

مكة المكرمة 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

اطلع المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائد اليوم على استعدادات مكتب التعليم بغرب مكة وإدارة التدريب التربوي والابتعاث وعدد من المدراس التابعة والجاهزية لبدء العام الدراسي الجديد بنظام التعليم عن بُعد.

وأشاد بالاستعدادات والجهود التي بذلتها إدارة المكتب وبذلها منسوبوه للقيام بالمسؤوليات، وتحقيق الأهداف التعليمية والتربوية المأمولة لإنجاح العام الدراسي الجديد وفق المعطيات التعليمية الحالية, حاثا جميع قادة المدارس على تقديم المزيد من العطاء والجهود المتميزة، والدعم اللازم لأولياء الأمور وأبنائهم الطلاب والمتابعة المستمرة للعملية التعليمية بما يُحقق الأهداف التعليمية المنشودة في ظل الإجراءات الاحترازية للتعليم عن بُعد.

كما أشاد مدير تعليم مكة المكرمة بالاستعدادات والجاهزية العالية بإدارة التدريب والابتعاث، ومواكبتها للجهود التي بذلتها الوزارة لانطلاقة العام الدراسي الجديد وفق التطلعات والطموحات المنشودة، مثمناً ما يقدمه مركز التدريب بإدارة التدريب من جهود تدريبية عالية للارتقاء بالقدرات المهنية والخبرات التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية بتعليم مكة المكرمة.

// انتهى //

16:30ت م

0149





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم مكة المكرمة يطلع على جاهزية مكتب التعليم بغرب مكة وإدارة التدريب والابتعاث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.