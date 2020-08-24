السعودية اليوم / الكويت تسجل 3 حالات وفاة و 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

// انتهى //

16:23ت م

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الكويت 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 80960 حالة، في حين سجلت 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 518 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.// انتهى //16:23ت م0146

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