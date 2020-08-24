السعودية اليوم / فلسطين تسجل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية ، 553 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي بلغت 63.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

// انتهى //

16:21ت م

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رام الله 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية ، 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و132 حالة تعافي .وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي بلغت 63.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.// انتهى //16:21ت م0145

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