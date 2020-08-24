السعودية اليوم / عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 100 مستوطناً، و9 عناصر من الشرطة اقتحموا ساحات المسجد وتجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات .

// انتهى //

16:20ت م

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