السعودية اليوم / مجلة "ترحال" تقدم في عددها الجديد إطلالات جديدة في ربوع المملكة



الرياض 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

صدر العدد الجديد من مجلة ترحال الذي يقدم إطلالات على المعالم السياحية في المملكة.

وتأتي موضوعات مجلة ترحال حاملة بصمات مجموعة كبيرة من الفوتوغرافيين السعوديين الذين ينقلون بشغف تفاصيل من مختلف الوجهات السياحية في المملكة.

وزارت المجلة في هذا العدد عدداً من الوجهات السياحية ونقلت صوراً للطبيعة الخلابة في وادي البرداني في بارق جنوب المملكة، وانتقلت صوب المنطقة الشرقية, حيث رصدت عدسات الكاميرا مدينة الخبر من زاوية أخرى.

وتضمن العدد قصصاً مصورة إضافية من ميناء العقير والطائف والمندق وأبها وخميس مشيط والعلا وتبوك.

وتمثل هذه البانوراما جزءًا من وجهات السياحة المميزة في المملكة.

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16:18ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.