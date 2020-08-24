السعودية اليوم / مذكرة تفاهم بين جامعة بيشة والشؤون الصحية في مجال التدريب



أبها 5 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

وقّعت جامعة بيشة اليوم ، مذكرة تفاهم مع الشؤون الصحية بالمحافظة، لتعزيز التعاون والشراكة في مجال الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والبحثية بين الجهتين وفقًا لمبادئ التكافؤ والتكامل وتبادل الخبرات.

وتهدف المذكرة إلى تمكين طلاب وطالبات جامعة بيشة من التعليم والتدريب، والاستفادة من مرافق المديرية والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها ومن القاعات والفصول الدراسية والمعامل والمختبرات التشخيصية والمكتبة الطبية وجميع الوسائل التدريبية المتاحة بمرافق المديرية حسب طاقتها الاستيعابية وبما لا يؤثر على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمستفيدين، وكذلك تنفيذ البرامج التدريبية لطلاب الجامعة بشكل عام وطلاب الامتياز في الكليات الصحية بشكل خاص، وتسهيل عملية التدريب والتطبيق العملي لهم وتذليل العقبات التي تواجه العملية التدريبية.

// انتهى //

16:00ت م

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