السعودية اليوم / إدارة تعليم تبوك تواصل تنفيذ خطة توزيع الكتب الدراسية في جميع مدارس المنطقة



تبوك 05 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

تواصل مدارس تعليم تبوك تنفيذ خطة توزيع الكتب الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس

وتتولى كل مدرسة عملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها، من خلال جداول زمنية تم الإعلان عنها عبر حساب المدرسة على تويتر أو الرسائل النصية على جوال ولي أمر الطالب والطالبة لتحديد موعد تسلم الكتب الدراسية، مع تأكيدها على الطلاب وأولياء أمورهم عند استلام الكتب الدراسية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامتهم .

وحثت الإدارة جميع الطلاب والطالبات على ضرورة الحفاظ على المقررات الدراسية، وصونها من الإتلاف والامتهان، لما تتضمنه من آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة.

// انتهى//

15:57ت م

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تبوك 05 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واستواصل مدارس تعليم تبوك تنفيذ خطة توزيع الكتب الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ، بمشاركة أعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس.وتتولى كل مدرسة عملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها، من خلال جداول زمنية تم الإعلان عنها عبر حساب المدرسة على تويتر أو الرسائل النصية على جوال ولي أمر الطالب والطالبة لتحديد موعد تسلم الكتب الدراسية، مع تأكيدها على الطلاب وأولياء أمورهم عند استلام الكتب الدراسية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامتهم .وحثت الإدارة جميع الطلاب والطالبات على ضرورة الحفاظ على المقررات الدراسية، وصونها من الإتلاف والامتهان، لما تتضمنه من آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة.// انتهى//15:57ت م0134

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