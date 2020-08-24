السعودية اليوم / أمانة الجوف توقع غرامات على مخالفي قرار تسوير المواقع الإنشائية



سكاكا 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

ألزمت أمانة منطقة الجوف المواطنين وجميع الشركات والمستثمرين بتسوير المواقع الإنشائية كافة، ضمن جهودها لتطبيق متطلبات السلامة والوقاية، والحد من التشوه البصري بالشوارع والأحياء والمواقع العامة.

وبلغ إجمالي الغرامات على 17 مخالفا 83500 ريال خلال الفترة من 27 ذو الحجة 1440هـ إلى 20 ذو الحجة 1441هـ.

وأوضح المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان, أن 142 عقاراً ومبنى تحت الإنشاء ألزمت بأسوار حماية, مشددا على عدم التهاون في تطبيق الغرامات على المخالفين، وأن الفرق الرقابية تواصل جولاتها لمتابعة الالتزام بالتعليمات ورصد المخالفات، مؤكدا حرص الأمانة على سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التشوه البصري، بإشراف ومتابعة من أمين منطقة الجوف.

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15:41ت م

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