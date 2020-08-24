شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. تسجيل 1175 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 24 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 1175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 308654 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 2745 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 282888 حالة. Advertisements وأكدت تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3691 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 22075 والحالات الحرجة 1635 حالة.

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