- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم محمد السديري : دعم البحث والابتكار لإبراز مكانة المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد السديري : دعم البحث والابتكار لإبراز مكانة المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
رفع نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د. محمد السديري الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة الغالية بتعيينه نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، كما قدّم شكره لمعالي وزير التعليم على ثقته وجهوده في تطوير القطاع الجامعي.
مسؤولية كبيرة لخدمة الوطن
وقال د. محمد السديري إن هذا التكليف يُحمّلنا مسؤولية كبيرة لخدمة الوطن وقيادته، والعمل على تعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنميته وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، مؤكدًا على أهمية هذا الدور المحوري للجامعات في بناء الإنسان وإعداده لمستقبل هذا الوطن، ودعم مجالات البحث والابتكار لإبراز مكانة المملكة، وتنافسيتها العالمية.
تحقيق التطلعات خلال المرحلة المقبلة
وأشار إلى أن مؤسسات التعليم الجامعي أثبتت كفاءتها وقدرتها على خدمة المجتمع، وتفاعلها المستمر مع احتياجاته، كما ساهمت في استثمار إمكاناتها للتعامل مع كافة الظروف لضمان سير العملية التعليمية، ومن ذلك ما تحقق من منجزات خلال جائحة كورونا، منوهًا بدور قيادات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بها في دعم مسيرة الوطن وتنميته، والمساهمة في تحقيق رؤيته الطموحة؛ سائلًا الله له العون والتوفيق لخدمة وطنه وقيادته على أكمل وجه.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر محمد السديري : دعم البحث والابتكار لإبراز مكانة المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.